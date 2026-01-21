Tutti pazzi per Alexandra Eala

Lunedì a Melbourne, il campo numero sei dell’Australian Open si riempie di pubblico per assistere a un match di Alexandra Eala. Con circa 1500 posti disponibili, l’evento attira un’attenzione crescente, sottolineando l’interesse crescente verso questa giovane tennista. In questo articolo, si analizza il suo percorso e l’impatto che sta avendo nel mondo dello sport.

Fili d'erba Comunità filippina in estasi per la prima tennista del paese approdata a un torneo Slam. Eliminata al primo turno, tra tifo da stadio e folle mai viste, se ne parlerà ancora Lunedì mattina, ora di pranzo. il campo numero sei dell'Australian Open, che contiene circa 1500 posti a sedere, è preso d'assalto da una folla inusuale per un incontro di primo turno femminile che si disputa su un campo secondario. La confusione è tanta da rischiare di mandare in tilt l'organizzazione di un torneo Slam. Di rado capita di assistere a scene simili. Centinaia di spettatori sono respinti dalla sicurezza, altrettanti cercano rifugio davanti ai vari maxischermi dislocati lungo Melbourne Park.

