Matteo Berrettini distrutto dai crampi a Indian Wells | Ho messo in campo quello che avevo

Durante la partita di Indian Wells, Matteo Berrettini ha affrontato quasi tre ore di gioco contro il francese Adrien Mannarino, portando a termine il match con fatica. Al termine dell'incontro, il tennista italiano è crollato sul campo a causa dei crampi, dopo aver dato tutto in campo e aver affermato di aver messo in campo tutto ciò che aveva.