Matteo Berrettini distrutto dai crampi a Indian Wells | Ho messo in campo quello che avevo
Durante la partita di Indian Wells, Matteo Berrettini ha affrontato quasi tre ore di gioco contro il francese Adrien Mannarino, portando a termine il match con fatica. Al termine dell'incontro, il tennista italiano è crollato sul campo a causa dei crampi, dopo aver dato tutto in campo e aver affermato di aver messo in campo tutto ciò che aveva.
Matteo Berrettini ha dovuto giocare quasi tre ore per battere il francese Adrien Mannarino. Non appena vinto l'incontro il tennista italiano è crollato sul campo a causa dei crampi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
