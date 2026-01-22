Lega e Fratelli d’Italia | E ora la Corte dei conti
Lega e Fratelli d’Italia hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti riguardo alle spese sostenute dal Comune di Bologna per il progetto ‘Città 30’. La vicenda si aggiunge alle recenti decisioni del Tar, ampliando il quadro delle verifiche sulle risorse pubbliche impiegate. La questione resta aperta, con attenzione rivolta alle eventuali implicazioni sulla gestione finanziaria dell’amministrazione comunale.
Non c’è solo la sentenza del Tar. Fratelli d’Italia, come annunciato ieri al Carlino, conferma di aver presentato un esposto alla Corte dei Conti sui soldi spesi dal Comune di Bologna per la ‘ Città 30 ’. "Che fine fanno – chiede l’eurodeputato Stefano Cavedagna con il coordinatore cittadino Francesco Sassone – i soldi dei bolognesi spesi per un progetto oggi dichiarato illegittimo? Parliamo di risorse pubbliche utilizzate per restringimenti di carreggiata, segnaletica, cartellonistica, brochure e campagne informative, tutte spese direttamente collegate a un dispositivo ora annullato. A nostro avviso, tali spese si potrebbero configurare come un danno erariale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Parma Infrastrutture, Lega: "Richiamo della Corte dei Conti sul bilancio"
Termini Imerese, Amodeo (Lega): "Grave situazione finanziaria del Comune, la Corte dei Conti è stata chiara"Termini Imerese si trova in una situazione finanziaria critica, come evidenziato dalla Corte dei Conti.
In Love With My Godfather’s DaughterNever Expected to Fall for His Godfather’s Untouchable Daughter
Argomenti discussi: Strade e stadi, scontro Fdi-Lega sulle nomine: salta il decreto dal Consiglio dei ministri; Frenata sul pacchetto sicurezza. Meloni temporeggia per evitare pasticci, la Lega scalpita (di F. Olivo); Referendum sulla Giustizia, le posizioni dei partiti: chi si schiera per il Sì, chi per il No; Salvini e FdI, scontro nel governo ma la giustizia resta intoccabile.
Lucera, Fratelli d’Italia, Lega e UDC uniti verso le elezioni comunali 2026Screenshot A Lucera prende forma una nuova coalizione di centrodestra in vista delle elezioni amministrative di maggio 2026. Fratelli d’Italia, Lega e UDC ... lucerabynight.it
Sì alla riforma sulla giustizia, ma senza simboli: Fratelli d'Italia si smarca da Lega e Forza ItaliaI cartelloni a sostegno del Sì del partito di Giorgia Meloni evitano la politicizzazione del voto: nessuna traccia del logo né riferimenti alla premier. Una scelta che si distingue da quella delle alt ... ilfoglio.it
Le trattative entrano nel vivo in vista delle prossime elezioni comunali. Il centrodestra è pronto a inaugurare ufficialmente il proprio percorso verso le urne con un appuntamento fissato a Roma, dove è previsto un confronto tra i vertici nazionali di Lega, Fratelli facebook
Balle piene. La Lega non sopporta più Meloni e i suoi Fratelli. E rivuole Salvini al Viminale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.