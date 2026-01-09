Un Professore agita Fratelli d’Italia per le scene di sesso gay

Recentemente, è emersa un’indiscrezione riguardante alcuni membri di Fratelli d’Italia che avrebbero sollevato dubbi con i dirigenti Rai circa alcune scene di sesso gay e threesome presenti nella serie

Secondo un'indiscrezione pare che qualcuno di Fratelli d'Italia si sia lamentato con i dirigenti Rai per alcune scene gay e threesome in Un Professore 3. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

