Un Professore agita Fratelli d’Italia per le scene di sesso gay
Recentemente, è emersa un’indiscrezione riguardante alcuni membri di Fratelli d’Italia che avrebbero sollevato dubbi con i dirigenti Rai circa alcune scene di sesso gay e threesome presenti nella serie
Secondo un'indiscrezione pare che qualcuno di Fratelli d'Italia si sia lamentato con i dirigenti Rai per alcune scene gay e threesome in Un Professore 3. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Coming out in Fratelli d’Italia: “Son gay, come hanno reagito nel partito”
Leggi anche: Pilar Fogliati rivela come vengono girate le scene di sesso sul set: “Sono terribili, le proviamo vestiti”
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
L'immagine mostra un'illusione ottica, creata dal professore di psicologia giapponese Akiyoshi Kitaoka È un'illusione di distorsione in cui le linee orizzontali e verticali che compongono la griglia sembrano ondulate o curve, sebbene siano perfettamente dritte. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.