Gravissimo incidente sulle piste da sci dell’Abetone | atterra l’elisoccorso

Un grave incidente si è verificato stamattina sulle piste da sci dell’Abetone, in provincia di Pistoia. L’evento ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, evidenziando la gravità della situazione. Le autorità stanno attualmente gestendo la situazione e fornendo aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

Abetone Cutigliano, 27 gennaio 2026 – Un incidente gravissimo. E' avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 27 gennaio, sulle piste da sci dell'Abetone, in provincia di Pistoia. Ferito un uomo di 57 anni, italiano, rimasto vittima di un grave trauma cranico da caduta mentre si trovava sulla pista Pulicchio, in località Faidello. L'allarme è scattato poco dopo le 13, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi coordinata dal 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato in servizio di sicurezza e soccorso in montagna, insieme alle squadre della società impianti. Considerata la dinamica e la criticità del quadro clinico, sul luogo sono confluiti l'ambulanza, l'automedica e l' elicottero Pegaso 3.

