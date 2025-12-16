Arriva la prima neve sul Mottarone | dove sta nevicando sulle nostre montagne

La prima neve della stagione è arrivata sul Mottarone, imbiancando la cima tra i due laghi. Dopo un anno, le montagne della zona si vestiranno di bianco, regalando paesaggi suggestivi e un’atmosfera invernale che attira appassionati e visitatori.

Arrivano i primi fiocchi della stagione al Mottarone.Sulla montagna tra i due laghi la cima si sta imbiancando: era dallo scorso anno che non accadeva. Per ora le piste da sci sono ancora chiuse, ma, se le temperature rimarranno basse e il clima lo permetterà, nelle prossime settimane sarà. Novaratoday.it

Mottarone prima neve autunno 2019

