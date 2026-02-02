L’Ausl avvia programmi formativi mirati per guidatori con precedenti di alcolismo entro il 2026

L’Ausl ha deciso di lanciare programmi formativi specifici per aiutare i guidatori con precedenti di alcolismo. L’obiettivo è ridurre i casi di guida in stato di ebbrezza, che ogni anno coinvolgono circa cento persone in Emilia-Romagna. I corsi, che partiranno entro il 2026, vogliono offrire un percorso di recupero e sensibilizzazione per chi ha già avuto problemi con l’alcol alla guida.

Ogni anno, in Emilia-Romagna, circa cento persone vengono fermate dalla polizia mentre guidano in stato di ebbrezza. Alcune di loro, dopo la sanzione amministrativa, devono sottoporsi a un percorso formativo obbligatorio. L'Azienda Unità Sanitaria Locale (Ausl) di Imola, che da oltre quindici anni gestisce questo programma, ha annunciato per il 2026 un piano strutturato e ampliato per affrontare il problema della guida sotto l'effetto dell'alcol. L'obiettivo è non solo rafforzare la prevenzione, ma anche intervenire con interventi mirati sui casi di recidiva, con un impegno che si estende fino al 2026.

