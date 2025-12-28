Myanmar seggi aperti tra repressione e opposizione al bando | esclusa Suu Kyi
(Adnkronos) – Seggi aperti in Myanmar per le prime elezioni legislative dal colpo di Stato del febbraio 2021, che ha portato al potere la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing e scatenato una guerra civile. Le votazioni, iniziate nelle principali città controllate dal regime – tra cui Rangoon, Mandalay e Naypyidaw – sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: La visita in Comune. Monza abbraccia il figlio di Aung San Suu Kyi
Leggi anche: Seggi aperti in Toscana: sfida tra Giani, Tomasi e Bundu. Alle 12 affluenza al 9.95% (nel ...
Aperti i seggi per le prime elezioni in 5 anni nel Myanmar governato dai militari.
Myanmar, seggi aperti tra repressione e opposizione al bando: esclusa Suu Kyi - Prime elezioni legislative dal colpo di Stato del febbraio 2021, che ha portato al potere la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing e scatenato una guerra civile ... adnkronos.com
Myanmar, urne aperte per le elezioni farsa: vota anche il capo della giunta militare - Da oggi fino al 25 gennaio si terranno le consultazioni che mirano a legittimare il regime. ilsole24ore.com
Myanmar, voto tra guerra e repressione: urne come strumento di legittimazione per la giunta militare - Le elezioni generali iniziano il 28 dicembre: non rappresentano un reale passo verso la democrazia, ma soltanto l'ennesimo tentativo della giunta militare di ... huffingtonpost.it
Il 28 dicembre si svolgerà il primo turno delle terze elezioni degli ultimi dieci anni in Myanmar: ben diverse, meglio opposte, a quelle del 2015 e del 2020, quelle del prossimo fine settimana si svolgeranno in un clima di terrore. Va ricordato che la Lega nazion - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.