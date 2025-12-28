Myanmar seggi aperti tra repressione e opposizione al bando | esclusa Suu Kyi

(Adnkronos) – Seggi aperti in Myanmar per le prime elezioni legislative dal colpo di Stato del febbraio 2021, che ha portato al potere la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing e scatenato una guerra civile. Le votazioni, iniziate nelle principali città controllate dal regime – tra cui Rangoon, Mandalay e Naypyidaw – sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

