Myanmar seggi aperti tra repressione e opposizione al bando | esclusa Suu Kyi

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Seggi aperti in Myanmar per le prime elezioni legislative dal colpo di Stato del febbraio 2021, che ha portato al potere la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing e scatenato una guerra civile. Le votazioni, iniziate nelle principali città controllate dal regime – tra cui Rangoon, Mandalay e Naypyidaw – sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Leggi anche: La visita in Comune. Monza abbraccia il figlio di Aung San Suu Kyi

Leggi anche: Seggi aperti in Toscana: sfida tra Giani, Tomasi e Bundu. Alle 12 affluenza al 9.95% (nel ...

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Aperti i seggi per le prime elezioni in 5 anni nel Myanmar governato dai militari.

myanmar seggi aperti repressioneMyanmar, seggi aperti tra repressione e opposizione al bando: esclusa Suu Kyi - Prime elezioni legislative dal colpo di Stato del febbraio 2021, che ha portato al potere la giunta militare guidata dal generale Min Aung Hlaing e scatenato una guerra civile ... adnkronos.com

myanmar seggi aperti repressioneMyanmar, urne aperte per le elezioni farsa: vota anche il capo della giunta militare - Da oggi fino al 25 gennaio si terranno le consultazioni che mirano a legittimare il regime. ilsole24ore.com

myanmar seggi aperti repressioneMyanmar, voto tra guerra e repressione: urne come strumento di legittimazione per la giunta militare - Le elezioni generali iniziano il 28 dicembre: non rappresentano un reale passo verso la democrazia, ma soltanto l'ennesimo tentativo della giunta militare di ... huffingtonpost.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.