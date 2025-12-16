Condannato per aver picchiato la compagna incinta l' uomo accusato dell' omicidio a Fabrica di Roma

Un uomo è stato condannato a cinque anni e mezzo per maltrattamenti e lesioni aggravate sulla propria compagna incinta. Dumitriel Daniel Ene, 33 anni rumeno, si trova in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. L'episodio ha coinvolto anche il cognato, Valentin Ionut Crisan, morto dopo un pestaggio.

© Viterbotoday.it - Condannato per aver picchiato la compagna incinta l'uomo accusato dell'omicidio a Fabrica di Roma Cinque anni e mezzo per maltrattamenti e lesioni aggravate sulla compagna. Condannato Dumitriel Daniel Ene, il 33enne rumeno in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale: il cognato nonché fratello della donna, il 31enne Valentin Ionut Crisan, è morto dopo un pestaggio nel quale è stato. Viterbotoday.it Gioielliere sparò e uccise due rapinatori, condannato a 17 anni - Porta a porta 05/12/2023 Picchiata, seviziata e violentata con una bottiglia di vetro dal compagno: “Stasera moriamo tutti e due” - Una donna di 49 anni a Treviso ha denunciato i maltrattamenti, le botte e la violenza sessuale subita dal compagno 41enne, già condannato per aver picchiato ... fanpage.it

Genova, violentò la compagna: condannato a 10 anni - Il tribunale ha condannato un uomo di 40 anni a 10 anni per lesioni, violenza sessuale, stalking e sequestro di persona. ilsecoloxix.it

Una giuria di Los Angeles ha condannato Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari a due donne con cancro alle ovaie, che hanno usato talco per anni accusando l’azienda di aver nascosto i rischi. - facebook.com facebook

L'editore Jimmy Lai condannato a Hong Kong per aver violato la legge sulla sicurezza nazionale: rischia l'ergastolo x.com