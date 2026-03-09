al PARC di Firenze torna Mixité | suoni e voci di culture antiche e attuali

Al PARC di Firenze torna Mixité, un evento dedicato a suoni e voci di culture antiche e attuali. La manifestazione fa parte di Toscana Produzione Musica 2026, un progetto che comprende concerti, produzioni e rassegne. Le iniziative si svolgeranno tra Firenze e altre città della Toscana, puntando sulla musica contemporanea e sulla sperimentazione artistica.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Toscana Produzione Musica 2026. Concerti, produzioni e rassegne si svolgeranno tra Firenze e altre città della Toscana, con iniziative che si inseriscono nel panorama della musica contemporanea e della sperimentazione artistica. Alla guida del centro c’è il presidente Paolo Zampini, mentre la direzione artistica è affidata a Francesco Mariotti e Maurizio Busia. L’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione CR Firenze, che ne supportano lo sviluppo come infrastruttura culturale regionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

"Voci, suoni, dialoghi, echi di pace a Natale" a PadernoAppuntamento a Paderno del Coro Tourdion con il consueto concerto natalizio, quest'anno incentrato sul tema della pace.

Voci e suoni della Valtellina in sculture sonoreSONDRIO Un affascinante racconto inedito, trasmesso da tre opere di sound art che "vestono" Tessuti Sondrio (Marzotto Lab) e "diffondono" i suoni e...

Tutto quello che riguarda al PARC di Firenze torna Mixité suoni e...

Temi più discussi: Firenze, al Parco delle Cascine le Fiere Quaresimali e dell’Ascensione; Mumble Mumble, Giulio Santolini e Lorenza Guerrini in residenza artistica al PARC di Firenze; Sarà un 2026 ricco di eventi per Toscana Produzione Musica; Firenze, diciottesimo incendio al Parco della Piana: brucia il Capanno del Chiurlo - Legambiente lancia l’allarme.

Musart Festival Firenze 2026: dal 28 giugno al 26 luglio al Parco Mediceo di PratolinoIl sound ispirato di Ben Harper, il cantautorato pop di Alfa, quello viscerale di Mannarino e la festa in musica di Luca Carboni, senza dimenticare il ... rockon.it

Mixité a Firenze un ponte tra musiche e linguaggi diversi dal Sardegna alla MongoliaTornano al PARC di Firenze i concerti la domenica sera alle 19 organizzati da Toscana Produzione Musica, dal 15 marzo al 28 maggio ... intoscana.it

La cantante israeliana costretta a rimanere a Firenze dopo l'attacco all'Iran: "Preferisco stare con i miei anche nei rifugi" - facebook.com facebook

A Firenze arriva “Voices”, festival del giornalismo europeo pagato con fondi Ue con un programma a senso unico, tra ospiti l’Albanese, Montanari, Cancellato, unici politici del Pd e M5S. In Italia c’è un problema di libertà di stampa Sì perché manca il pluralis x.com