Voci suoni dialoghi echi di pace a Natale a Paderno

21 dic 2025

Appuntamento a Paderno del Coro Tourdion con il consueto concerto natalizio, quest'anno incentrato sul tema della pace. Martedì 23 dicembre 2025 alle 20.45 nella chiesa Sant'Andrea Apostolo di Paderno si terrà il concerto natalizio dal titolo: Voci, Suoni, Dialoghi, Echi di Pace a Natale -Voices. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

