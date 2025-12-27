Voci e suoni della Valtellina in sculture sonore
SONDRIO Un affascinante racconto inedito, trasmesso da tre opere di sound art che "vestono" Tessuti Sondrio (Marzotto Lab) e "diffondono" i suoni e le voci dei territori alpini registrati nei mesi scorsi dall’artista multidisciplinare Yuval Avital nel cuore della Valtellina e confluiti anche in un video presentato in anteprima all’ultimo SondrioFestival. Installazioni sonore che rappresentano un archivio sempre accessibile, custodi della presenza umana in un ambiente naturale tutto da scoprire. Tutto questo è " Mountain Echoes - Le voci e i suoni della Valtellina in sculture sonore", il progetto selezionato dalla Regione nell’ambito dei Giochi della Cultura legati alle prossime Olimpiadi invernali che inaugurerà il 23 e 24 gennaio tra Sondrio, Bormio e Tirano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
