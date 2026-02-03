Il cinema italiano si prepara a riabbracciare il grande schermo con un classico. Nexo Studios ha annunciato che il film di Baz Luhrmann, “Moulin Rouge!”, torna nelle sale italiane dal 9 all’11 marzo 2026. La pellicola avvolgerà di nuovo il pubblico con le sue immagini vivaci e le musiche coinvolgenti, portando un pezzo di Parigi direttamente nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

Il sipario del locale più famoso di Parigi sta per alzarsi di nuovo. Nexo Studios ha annunciato che Moulin Rouge!, il visionario capolavoro diretto da Baz Luhrmann, tornerà nelle sale italiane dal 9 all’11 marzo 2026. L’evento si inserisce nella rassegna Back to Cult, l’appuntamento dedicato alle pellicole che hanno ridefinito il linguaggio cinematografico per intere generazioni. Interpretato da Nicole Kidman ed Ewan McGregor, il film del 2001 non è solo un musical, ma un’opera-manifesto che ha saputo fondere estetica pop e montaggio ipercinetico in modo allora rivoluzionario. Ambientato nella Parigi bohémien di fine Ottocento, il racconto di Moulin Rouge mette in scena l’intramontabile storia d’amore tra il giovane scrittore Christian e l’étoile Satine. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Moulin Rouge! torna nelle sale | Nexo Studios riporta al cinema il capolavoro di Baz Luhrmann

Approfondimenti su Moulin Rouge Parigi

Dal 15 gennaio è disponibile il trailer di “Franco Battiato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Moulin Rouge Parigi

Argomenti discussi: Moulin Rouge! compie 25 anni e torna al cinema: dove (ri)vederlo a Milano; Moulin Rouge! Il Musical con Serena Autieri: amore e celebri canzoni nella Montmartre parigina di fine '800; Moulin Rouge! compie 25 anni e torna al cinema: il musical che ha cambiato tutto; Moulin Rouge! torna al cinema | Dettagli dalla rassegna Nexo.

Moulin Rouge! torna al cinema per i 25 anniIl cinema celebra i 25 anni di Moulin Rouge!, il film cult diretto da Baz Luhrmann che ha segnato la rinascita del musical ... tvserial.it

Moulin Rouge! torna al cinema in occasione del suo 25° anniversarioArrivano al cinema le celebrazioni di Moulin Rouge!, nuovo titolo della stagione NEXO STUDIOS BACK TO CULT, la rassegna dedicata ai film che hanno definito epoche, linguaggi e generazioni. cinefilos.it

Moulin Rouge! torna al cinema per celebrare il suo 25° anniversario. Un’occasione speciale per rivedere sul grande schermo un musical diventato iconico. #MoulinRouge #25Anniversario #Cinema #Musical #FilmCult - facebook.com facebook