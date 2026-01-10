La Nazionale Suore in campo al Palarigopiano per un torneo di solidarietà di calcio a 5 | è una prima volta assoluta

La Nazionale italiana suore partecipa per la prima volta a un torneo di calcio a 5 presso il Palarigopiano di Pescara, in programma sabato 10 gennaio alle 15. L’evento, di carattere solidale, rappresenta un’occasione di incontro e condivisione, promuovendo valori di solidarietà e inclusione attraverso lo sport. La partecipazione delle suore segna un momento significativo e simbolico per la comunità locale e non solo.

La Nazionale italiana suore scende in campo a Pescara per un torneo unico di calcio a 5 in programma, a partire dalle 15 di sabato 10 gennaio, al Palarogopiano. Un torneo che le vedrà protagoniste insieme alle squadre locali asd Cantera Adriatica Pescara, asd Pro Tirino e Asd Real Montesilvano.

