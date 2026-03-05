Anthropic ceo attacca openai sul accordo di difesa

Il CEO di Anthropic ha criticato OpenAI in merito a un accordo siglato con il Dipartimento della Difesa. La disputa riguarda le implicazioni pubbliche di tale contratto e le differenze di opinione tra le due aziende sull’uso della tecnologia. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a commenti pubblici da parte dei rappresentanti delle società coinvolte.

Una panoramica sintetica della controversia tra Anthropic e OpenAI riguardo al contratto con il Dipartimento della Difesa e alle conseguenze pubbliche. Verranno analizzati i ruoli dei protagonisti, gli aspetti normativi discussi e l’impatto sul mercato delle IA, con particolare attenzione al tema dell’uso leale e ai parametri di sicurezza. il CEO e co-fondatore di Anthropic, dario amodei, ha inviato un memo estremamente critico ai dipendenti riguardo alla recente collaborazione tra openai e il dod. nel testo sono state usate espressioni dure, definendo le comunicazioni pubbliche di openai come «bugie dichiarate» e l’accordo come una «teatralità della sicurezza». 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Anthropic ceo attacca openai sul accordo di difesa Openai ceo difende aver preso il posto di anthropic nella infrastruttura ia del pentagonol’alleanza tra OpenAI e il pentagono segna una svolta significativa nel panorama della difesa tecnologica. Anthropic attacca openai: claude ai promette un’esperienza senza pubblicitànell’evoluzione dell’intelligenza artificiale, le aziende cercano modelli di reddito sostenibili. Contenuti e approfondimenti su Anthropic ceo attacca openai sul.... Temi più discussi: Amodei (Anthropic) risponde a Trump: Il tuo ban è una ritorsione; AI militare: il Pentagono caccia Anthropic e sceglie OpenAI; OpenAI scalza Anthropic. Amodei pronto alla causa contro il Pentagono; OpenAI firma con il Pentagono dopo il ban di Anthropic, ecco i dettagli. IA militare, nella guerra tra Anthropic e il Pentagono vince OpenAIIl confronto sull’impiego bellico dell’intelligenza artificiale arriva a un passaggio decisivo. Mentre Anthropic respinge le richieste del Dipartimento della ... repubblica.it Anthropic contro il Pentagono, quando l’etica AI diventa una questione politicaLa controversia tra Anthropic e il Dipartimento della Difesa americano ha scosso il mondo tecnologico, sollevando interrogativi fondamentali sul rapporto tra ... tuttotech.net Il dollaro forte è sempre equivalente a risk-off. Anthropic rifiuta il Pentagono e OpenAl entra in crisi commerciale, mentre droni e missili contro intercettori creano un incubo matematico. Ne abbiamo parlato in #BlackBox: tinyurl.com/BlackBoxDaily1… x.com Direttamente da Anthropic al #WMF2026 Karen Zhou. Karen Zhou è una delle voci emergenti più autorevoli nel panorama internazionale dell’AI avanzata. Nel suo lavoro in Anthropic, Zhou contribuisce allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale affidabili, - facebook.com facebook