In due settimane, un’analisi condotta su Firefox ha identificato 22 falle di sicurezza critiche. L’indagine è stata realizzata da Anthropic, che ha evidenziato come l’intelligenza artificiale venga impiegata attivamente per individuare e bloccare vulnerabilità nel software. Questa scoperta mostra un utilizzo pratico e immediato dell’AI nel settore della sicurezza digitale.

Un’analisi condotta da Anthropic su Firefox ha individuato 22 vulnerabilità di sicurezza in sole due settimane, dimostrando come l’intelligenza artificiale stia diventando uno strumento operativo per la protezione del software. Il modello Claude Opus 4.6 ha lavorato su circa 6.000 file C++, identificando problemi che richiederebbero mesi di lavoro umano. La collaborazione tra Mozilla e Anthropic segna un punto di svolta: mentre i criminali cercano di sfruttare le falle, gli sviluppatori usano ora l’AI per chiuderle prima che vengano sfruttate. Questa asimmetria tecnologica potrebbe ridefinire la sicurezza digitale per milioni di utenti italiani che dipendono dal browser per attività critiche come il banking online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

AI in azione: 22 falle critiche bloccate in due settimane

