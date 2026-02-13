Rivoluzione Calendario FIFA | stop di due settimane ai campionati dal 2026

La FIFA ha annunciato che, a partire dal 2026, i campionati nazionali si fermeranno per due fine settimana di fila tra settembre e ottobre. La decisione deriva dalla riforma dei calendari internazionali, che mira a favorire le qualificazioni ai Mondiali e le competizioni continentali. A causa di questa modifica, molte società dovranno riorganizzare le proprie stagioni e gestire con attenzione le pause. La novità interessa anche le qualificazioni mondiali, che saranno più integrate nel calendario ufficiale.

La FIFA ufficializza il nuovo assetto del calcio mondiale: dal 20262027 scatta la riforma dei calendari che imporrà uno stop forzato ai campionati nazionali per due weekend consecutivi tra settembre e ottobre. La rivoluzione, ratificata nel 2023, entra nella fase operativa con l'obiettivo di decongestionare i viaggi transcontinentali e accelerare il format della Nations League. La prima finestra internazionale del prossimo ciclo si estenderà dal 21 settembre al 6 ottobre, un blocco unico in cui le selezioni disputeranno quattro match ciascuna, occupando quasi ogni slot televisivo giornaliero ad eccezione del 30 settembre.