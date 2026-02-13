Galati maltempo e isolamento | allagamenti e frazioni collinari bloccate Protezione Civile in azione

Il maltempo ha colpito duramente Galati, provocando allagamenti e isolando alcune frazioni collinari. La forte pioggia ha causato frane e blocchi stradali, lasciando molte famiglie senza via di uscita. Le squadre della Protezione Civile sono intervenute rapidamente per gestire le emergenze e mettere in sicurezza le zone colpite. La situazione resta delicata, con le autorità che monitorano attentamente i danni e gli eventuali rischi per la popolazione.

Galati Isolata dal Maltempo: Famiglie Bloccate e un Territorio Fragile Sotto Stress. Un'intensa ondata di maltempo ha colpito la provincia di Messina nella giornata di venerdì 13 febbraio 2026, causando allagamenti, frane e isolando diverse famiglie nel comune di Galati. L'intervento tempestivo della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma la situazione rimane critica a causa della persistenza di condizioni meteorologiche avverse e della fragilità idrogeologica del territorio. La Tempesta e i Primi Disagi. La giornata è iniziata con forti raffiche di Maestrale che hanno sferzato l'intera provincia, causando la caduta di numerosi alberi e danneggiando insegne, tetti e pali della luce.