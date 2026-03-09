Agrigento | allerta gialla piogge al 95% e venti forti

Un allerta gialla è stata emessa dalla protezione civile per il territorio di Agrigento, valida dalle 16:00 del 9 marzo fino alla mezzanotte del 10 marzo. L’avviso segnala un rischio di piogge con probabilità del 95% e prevede venti forti nella zona. La comunicazione riguarda tutta l’area agrigentina, senza altre specifiche.

Un nuovo avviso di protezione civile ha lanciato un’allerta gialla che copre il territorio agrigentino, con validità dalle 16:00 del 9 marzo fino alla mezzanotte del 10 marzo. Le previsioni indicano condizioni meteo avverse caratterizzate da pioggia probabile al 95% e venti sostenuti, richiedendo una gestione attenta degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche. La situazione richiede una risposta immediata da parte della popolazione per garantire la sicurezza personale e collettiva durante questo periodo di instabilità atmosferica. Il quadro meteorologico e le aree a rischio immediato. L’analisi dei dati attuali rivela una probabilità di precipitazioni pari al 95%, con temperature intorno ai 14 gradi e venti provenienti da nord-est con intensità di 3,8 nodi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

