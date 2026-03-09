Agricoltura | il 53% paga di tasca propria

In Italia, oltre la metà delle aziende agricole ha adottato pratiche di economia circolare tra il 2024 e il 2026, con il 53,7% che ha investito di tasca propria per farlo. Questa tendenza riguarda aziende di diverse dimensioni e si verifica in un momento di cambiamenti nel settore agricolo nazionale. I dati sono stati raccolti in un rapporto che analizza l’evoluzione delle pratiche sostenibili nelle campagne italiane.

L'Italia sta vivendo una trasformazione silenziosa ma potente nei campi: il 53,7% delle imprese agricole ha già introdotto pratiche di economia circolare nel biennio 2024-2026. Tuttavia, dietro questo progresso ambientale si nasconde un costo nascosto che ricade quasi interamente sulle spalle dei gestori stessi. I dati Istat diffusi a fine febbraio 2026 rivelano che la transizione verso modelli sostenibili non è guidata da sussidi massicci esterni, ma dalla volontà interna degli agricoltori, che investono risorse proprie per innovare i processi produttivi. Mentre il Nord Est guida la corsa con il 63,7% di adozione, il Sud e le Isole mostrano una consapevolezza diffusa, sebbene con minori risorse finanziarie dirette.