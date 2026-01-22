Dal dentista alla badante la sanità costa sempre di più | in crisi 4 milioni di famiglie il 70% paga di tasca propria Cresce la rinuncia alle cure

In Italia, l’aumento dei costi sanitari sta rendendo difficile l’accesso alle cure per molte famiglie. Quattro milioni di nuclei familiari sono in crisi, con il 70% che sostiene direttamente le spese. Cresce così la rinuncia alle cure odontoiatriche, ai farmaci e all’assistenza agli anziani, evidenziando una crescente difficoltà nel garantire un’assistenza sanitaria adeguata per tutti.

Le cure ondontoiatriche, i farmaci, l'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti. Badare alla propria salute in Italia è diventato sempre più costoso: la quota di famiglie che paga di tasca propria per visite, esami diagnostici e medicinali è arrivata al 70%: negli anni '80 era al 50,8%. I dati sono contenuti nel Rapporto Sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità. L'equità che dovrebbe essere garantita dal Sistema sanitario nazionale, dunque, “traballa” e resta sempre più spesso sulla carta: fra le famiglie meno abbienti la percentuale di spesa privata per la sanità è infatti aumentata tre volte più che fra quelle con più possibilità economiche. 🔗 Leggi su Leggo.it

