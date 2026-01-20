Prevenzione tumore al seno | in campo l’intelligenza artificiale

In Italia, nasce un nuovo approccio alla prevenzione del tumore al seno grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Per la prima volta in Europa, questa tecnologia viene utilizzata per ottimizzare la selezione degli esami mammografici, distinguendo tra quelli che richiedono una doppia lettura e quelli valutabili da un singolo radiologo. Questa innovazione mira a migliorare l’efficienza e la precisione nelle diagnosi, contribuendo alla prevenzione e alla cura precoce della malattia.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Per la prima volta in Europa, l'Italia apre le porte all'utilizzo dell' intelligenza artificiale nella selezione degli esami mammografici, distinguendo quali necessitano di una doppia lettura da parte dei radiologi e quali possono essere valutati da un solo specialista. L'obiettivo è chiaro: aumentare la qualità degli esami e ottimizzare le risorse umane. Firenze al centro dell'innovazione. La novità emerge dalle nuove linee guida italiane sull'uso dell'IA per lo screening e la diagnosi del tumore alla mammella, annunciate dal Gisma (Gruppo italiano screening mammografico).

