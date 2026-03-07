Torre Annunziata ?stesa? tra la folla in pieno centro
Nella giornata di fuoco nella provincia di Napoli, due agguati mortali di matrice camorristica hanno scosso la territorio. Nel centro di Torre Annunziata, si è verificata una sparatoria tra la folla, con colpi esplosi in un'area affollata. La polizia sta indagando sui dettagli dell'episodio e sulle circostanze che hanno portato alla sparatoria.
Nella giornata di fuoco contrassegnata nella provincia di Napoli da due agguati mortali di stampo camorristico c’è spazio anche per un terzo episodio: una furiosa stesa a Torre Annunziata. A rendere noto il fatto è il sindaco Corrado Cuccurullo: «Il fatto - spiega - avvenuto in via Roma è di estrema gravità. Sparare colpi d’arma da fuoco in pieno centro cittadino, tra la gente, mettendo a rischio la vita di passanti e residenti, è un fatto intollerabile. Confido che gli inquirenti facciano rapidamente piena luce su quanto accaduto. Si tratta di episodi che colpiscono e allarmano profondamente la comunità e che richiedono una risposta ferma da parte di tutte le istituzioni preposte alla sicurezza». 🔗 Leggi su Ilmattino.it
