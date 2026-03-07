Nella giornata di fuoco nella provincia di Napoli, due agguati mortali di matrice camorristica hanno scosso la territorio. Nel centro di Torre Annunziata, si è verificata una sparatoria tra la folla, con colpi esplosi in un'area affollata. La polizia sta indagando sui dettagli dell'episodio e sulle circostanze che hanno portato alla sparatoria.

Nella giornata di fuoco contrassegnata nella provincia di Napoli da due agguati mortali di stampo camorristico c’è spazio anche per un terzo episodio: una furiosa stesa a Torre Annunziata. A rendere noto il fatto è il sindaco Corrado Cuccurullo: «Il fatto - spiega - avvenuto in via Roma è di estrema gravità. Sparare colpi d’arma da fuoco in pieno centro cittadino, tra la gente, mettendo a rischio la vita di passanti e residenti, è un fatto intollerabile. Confido che gli inquirenti facciano rapidamente piena luce su quanto accaduto. Si tratta di episodi che colpiscono e allarmano profondamente la comunità e che richiedono una risposta ferma da parte di tutte le istituzioni preposte alla sicurezza». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Torre Annunziata, ?stesa? tra la folla in pieno centro

