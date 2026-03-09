In Puglia, si sono verificati recenti episodi di violenza contro medici e infermieri, portando il partito di centrodestra a richiedere una legge urgente. La questione ha attirato l’attenzione sulla sicurezza degli operatori sanitari, con alcune forze politiche che sottolineano la necessità di interventi immediati. La richiesta arriva in un momento in cui l’attenzione pubblica si concentra sulla tutela di chi lavora nel settore sanitario.

L’urgenza di proteggere chi cura è diventata una priorità assoluta per la politica regionale pugliese, dopo che episodi di violenza fisica contro medici e infermieri hanno scosso il sistema sanitario locale. Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia ha richiesto l’immediato esame in Consiglio della proposta di legge dedicata alla sicurezza degli operatori sanitari, trasformando un problema ricorrente in una questione legislativa urgente. Le aggressioni verificatesi nelle ore precedenti al Policlinico di Bari e all’ospedale San Paolo hanno innescato una reazione immediata da parte dei consiglieri regionali, che hanno espresso solidarietà alle vittime e chiesto l’attivazione di protocolli specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressioni in Puglia: FdI chiede legge urgente

