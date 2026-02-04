Benevento Tpl verso il subentro Air | vertice Mastella-Casillo a Napoli

Questa mattina il sindaco di Benevento, Mastella, e il rappresentante di Air, Casillo, hanno incontrato a Napoli per discutere del subentro della società nell’azienda di trasporto pubblico locale della città. I due hanno confermato la volontà di accelerare i tempi e hanno deciso di convocare un tavolo allargato già per lunedì, coinvolgendo anche l’amministratore delegato di Air. L’obiettivo è mettere in piedi una soluzione rapida e concreta per garantire un servizio più efficiente ai cittadini.

Tpl e subentro dell'Air a Benevento, vertice a Napoli Mastella-Casillo: "Condivisa necessità di velocizzare, lunedì tavolo allargato all'ad di Air". Benevento, 3 febbraio 2026 – Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato stamane, a Napoli, il Vice presidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo. All'incontro ha preso parte anche il consigliere regionale sannita Pellegrino Mastella. Oggetto del confronto la procedura di subentro dell'aggiudicataria Air nella gestione de l trasporto pubblico urbano nella città di Benevento. "E' stato – spiegano il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone – un colloquio costruttivo, in ragione del fatto che il vicepresidente Casillo ha perfettamente condiviso la necessità di velocizzare le procedure per il subentro definitivo di Air nella gestione del tpl a Benevento".

