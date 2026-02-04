Tpl e subentro dell’Air a Benevento vertice a Napoli Mastella-Casillo | Condivisa necessità di velocizzare lunedì tavolo allargato all’AD di Air

Questa mattina a Napoli, il sindaco Mastella e l’assessore Ambrosone hanno incontrato il vicepresidente Casillo per parlare del subentro dell’Air nel servizio Tpl di Benevento. I rappresentanti hanno condiviso l’urgenza di accelerare i tempi e hanno deciso di convocare un tavolo più ampio lunedì, coinvolgendo anche l’amministratore delegato di Air.

