Tpl e subentro dell’Air a Benevento vertice a Napoli Mastella-Casillo | Condivisa necessità di velocizzare lunedì tavolo allargato all’AD di Air
Questa mattina a Napoli, il sindaco Mastella e l’assessore Ambrosone hanno incontrato il vicepresidente Casillo per parlare del subentro dell’Air nel servizio Tpl di Benevento. I rappresentanti hanno condiviso l’urgenza di accelerare i tempi e hanno deciso di convocare un tavolo più ampio lunedì, coinvolgendo anche l’amministratore delegato di Air.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato stamane, a Napoli, il Vice presidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo. Oggetto dell’incontro la procedura di subentro dell’aggiudicataria Air nella gestione del trasporto pubblico urbano nella città di Benevento. “E’ stato – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore Ambrosone – un colloquio costruttivo, in ragione del fatto che il vicepresidente Casillo ha perfettamente condiviso la necessità di velocizzare le procedure per il subentro definitivo di Air nella gestione del tpl a Benevento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
