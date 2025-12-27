Cascina (Pisa), 27 dicembre 2025 – Salvata dal giubbotto pesante e da un finanziere libero dal servizio. La madre racconta tutti quei momenti di angoscia ma anche il sollievo dopo. Piccola aggredita da tre Rottweiler, mamma Sara parla di quel martedì 16 dicembre, quando le figlie stavano rientrando da scuola. “Stavano tornando dalla fermata del pullmino – spiega Sara – ed erano in strada per venire a casa (a Musigliano, frazione di Cascina, ndr). I tre cani sono usciti da un cancello aperto. La sorella più grande ha indietreggiato ed è caduta”. E poi? “Ha lanciato lo zaino e ha cominciato a correre andando a sbattere contro un’auto parcheggiata, a quel punto i cani le sono balzati addosso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimba aggredita dai cani, la mamma: “Ha pensato di morire”

