Udine morto da giorni in casa | sbranato dai quattro cani che accudiva
Una tragedia a Udine: il corpo di Flavio Micelli è stato scoperto in casa, vittima di un episodio violento. I quattro cani che si prendeva cura sono stati trovati ancora presenti, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire l'accaduto. Gli accertamenti medico-legali cercheranno di fare luce sulle cause di questa drammatica vicenda.
Il corpo di Flavio Micelli è stato trovato in casa: a stabilire cosa sia successo saranno gli accertamenti e gli esami medico-legali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
