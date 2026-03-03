Aggiornamento GPS 2026 | Certificazioni informatiche già inserite valide anche in caso di cambio fascia Non si visualizzano ma daranno punteggio Il Punto di Sonia Cannas

Il Ministero ha fornito un aggiornamento sulle GPS 2026, specificando che le certificazioni informatiche già inserite nel sistema sono considerate valide anche in caso di cambio di fascia. Le certificazioni non vengono visualizzate, ma comunque contribuiranno a determinare il punteggio finale. La comunicazione è stata diffusa attraverso un punto a firma di Sonia Cannas.

Nuovi chiarimenti dal Ministero sulle GPS 2026, in particolare sul nodo delle certificazioni informatiche. A fare il punto durante la diretta di ieri 02 marzo è stata Sonia Cannas, che ha evidenziato le novità introdotte con le FAQ pubblicate per spiegare le risposte definitive. Domanda da inoltrare entro il 16 marzo ore 23.59