Aggiornamento GPS 2026 e titoli informatici; certificazioni informatiche conseguite tra il 2024 e il febbraio 2026 sono riconosciute o no?

Con l’avvio della procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026-2028 si solleva un problema riguardo al riconoscimento delle certificazioni informatiche ottenute tra il 2024 e febbraio 2026. La questione riguarda la validità di questi titoli nel processo di aggiornamento e come essi verranno valutati all’interno delle nuove graduatorie. La questione interessa docenti e amministrazioni scolastiche coinvolte nell’iter.

Con l’avvio della procedura per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028, emerge una nuova questione legata alla valutazione dei titoli informatici conseguiti negli ultimi anni. Il tema riguarda in particolare le certificazioni relative ai percorsi LIM, Tablet, Coding e Information Technology, ottenute tra l’emanazione dell’ Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e la successiva Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

