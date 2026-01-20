Certificazioni informatiche nelle GPS 2026 | valgono ancora quelle conseguite anni fa? Pillole di Question Time

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della validità delle certificazioni informatiche conseguite in passato, come ECDL e altre attestazioni, in vista delle GPS 2026. Con l’intervento di Chiara Cozzetto di Anief, si è analizzato se tali qualifiche mantengano valore e rilevanza per le nuove procedure di assunzione e l’aggiornamento delle graduatorie.

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stato affrontato un tema che interessa molti aspiranti docenti: la validità delle certificazioni informatiche ottenute in passato, come ECDL, tablet, coding e simili. Un focus particolare è stato dedicato alla possibilità che la nuova normativa renda inapplicabili titoli conseguiti anni fa. Alla domanda se tali certificazioni siano ancora valide, Cozzetto ha fornito una distinzione importante. E’ questa una delle novità rilevanti per l’aggiornamento delle GPS 2026. 2:18 – Quali novità sono previste nella bozza dell’ordinanza GPS 2026 dopo l’ultimo confronto politico con il Ministero? 8:06 – I titoli culturali conseguiti in primavera si potranno inserire oppure è possibile una riapertura delle GPS ad aprile? 9:30 – È possibile utilizzare l’anno scolastico 2025-2026 come terza annualità per accedere alla seconda fascia sostegno? 10:15 – Ci sarà un nuovo incontro tra sindacati e Ministero per discutere le situazioni dei laureandi iscritti ai percorsi abilitanti? 11:39 – Le certificazioni informatiche già dichiarate per il biennio 2024-2026 manterranno validità anche se reinserite manualmente? 12:43 – Qual è il punteggio previsto per TFA ordinario e TFA Indire? L’idoneità a più concorsi vale cumulativamente? 14:10 – Come si può sostituire un titolo di accesso in prima fascia con uno nuovo che dà più punteggio anche per il sostegno? 15:02 – Oltre all’assunzione da GPS prima fascia sostegno, sarà bandito anche un concorso ordinario per il ruolo? 15:54 – È possibile presentare più domande di accesso ai corsi da 60 CFU in università diverse per classi di concorso differenti? 16:31 – Quando sarà possibile iscriversi alle graduatorie regionali per gli idonei del concorso PNRR2 (non 30%)? 17:08 – L’aggiornamento anticipato delle GPS influirà sulla continuità didattica? 18:03 – Chi conseguirà la laurea magistrale o l’abilitazione a marzo potrà inserirsi con riserva se le GPS aprono prima? 19:19 – È previsto un terzo ciclo Indire e sarà modificata la data per garantire l’accesso a tutti? 20:45 – Chi si abilita con i corsi Indire in primavera quando potrà inserirsi in prima fascia? 21:24 – Si può presentare domanda di accesso ai 60 CFU in più università o solo una per classe di concorso? 22:27 – I docenti di ruolo potranno aggiornare le GPS o verranno definitivamente cancellati se non presentano domanda? 23:59 – Rifiutando una supplenza breve da GPS si incorre comunque nelle sanzioni? 24:25 – È possibile sostituire un titolo di accesso inserito con riserva con quello definitivo? 26:01 – Un collaboratore ATA di ruolo può accettare un incarico come docente? In che modo? 26:52 – Le abilitazioni conseguite dopo la chiusura delle GPS potranno essere inserite con riserva? 27:06 – Ai docenti di ruolo conviene aggiornare le GPS? 27:53 – Quando saranno pubblicati i decreti attuativi per le graduatorie regionali e le iscrizioni? 28:24 – Chi si inserisce con riserva in prima fascia e non scioglie entro il 30 giugno rimane in seconda fascia o decade? 28:46 – Dopo aver chiesto il riconoscimento del TFA estero si può accedere subito ai 30 CFU e alla prima fascia? 29:57 – Il servizio civile nazionale darà punteggio o solo diritto alla riserva del 15%? 30:46 – La richiesta di continuità didattica sarà anticipata insieme all’aggiornamento GPS? 31:32 – Con due abilitazioni in classi di concorso diverse ci si può inserire in prima fascia per entrambe? 33:18 – Ci sarà effettivamente il “ripescaggio” nelle GPS dal 2026? 33:39 – Le certificazioni linguistiche rilasciate da enti non più accreditati possono essere inserite nel 2026? 34:33 – I docenti che frequentano il TFA entreranno in prima fascia a pettine o in coda? 35:41 – È possibile fare qualcosa per garantire maggiore trasparenza sulle nomine, limitate dalla privacy? 36:25 – Se si conseguono i 30 CFU entro febbraio si può inserire il punteggio nell’aggiornamento GPS? 37:13 – In caso di punteggio massimo sia per laurea che per abilitazione, come conviene inserirsi? 37:37 – Le riserve di legge 6899 e quelle del servizio civile saranno valide sia per GPS sia per PNRR? 37:54 – Le 150 preferenze per le supplenze verranno compilate a febbraio o in un secondo momento? 38:52 – Chi si abilita a metà febbraio potrà inserire il punteggio sul sostegno nell’aggiornamento GPS? 39:22 – Il servizio civile universale dà 12 punti se svolto dopo la laurea ma senza costanza di nomina? 40:09 – Inserendo l’abilitazione con riserva si ottiene punteggio anche per altre classi di concorso? 40:25 – Quale punteggio spetta per le classi di concorso accorpate? 41:13 – Le certificazioni informatiche già immesse in GPS potranno essere importate per nuove classi di concorso? 41:41 – Le certificazioni informatiche caricate negli elenchi aggiuntivi prima fascia restano valide anche per la seconda? 42:22 – Perché alcuni docenti di ruolo risultano ancora presenti nelle GPS per la stessa classe di concorso? 