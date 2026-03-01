GPS 2026 | Finalmente è cambiato qualcosa attenzione a certificazioni informatiche ITP e titoli esteri Il punto di Giuseppe Semeraro

Durante la diretta del nostro format "Question time" di ieri, Giuseppe Semeraro ha fatto il punto sulle novità arrivate con la pubblicazione ufficiale delle FAQ ministeriali sulle GPS, chiarendo in particolare il nodo delle certificazioni informatiche e soffermandosi anche su ITP e titoli esteri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamento GPS al via: attenzione a certificazioni informatiche nel cambio fascia, servizio con riserva, ALERT punteggio ITP. Il punto di Chiara Cozzetto (ANIEF)Nel Question Time di oggi 20 febbraio, Chiara Cozzetto di ANIEF ha analizzato nel dettaglio il format della domanda di aggiornamento delle GPS appena...

GPS 2026, dentro la piattaforma. I 13 errori più comuni su titoli, servizi, inoltro. SCHEDA PRATICA. Il Punto di Giuseppe SemeraroGraduatorie GPS: su Istanze online (chi è già registrato accede con SPID o CIE) è presente la piattaforma per la domanda 202628.

Altri aggiornamenti su Giuseppe Semeraro.

Temi più discussi: Domanda GPS 2026: quando e come presentarla?; GPS 2026/28: certificazioni informatiche, finalmente una scelta di qualità; Gps 2026-2028, una volta inoltrata l’istanza si può modificare prima della scadenza?; GPS 2026/2028: GUIDE MIM per la corretta compilazione della domanda passo dopo passo. Ecco cosa cambia in caso di NUOVO INSERIMENTO o di AGGIORNAMENTO. Tutte le indicazioni utili.

GPS 2026, tutto su titoli, tabelle, algoritmo e scelta delle sedi – Rivedi la puntataL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.LEGGI E SCARIC ... tecnicadellascuola.it

Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial per infanzia, primaria, secondaria, Itp e sostegnoL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.I video tutori ... tecnicadellascuola.it

Nel question time del 24 febbraio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle graduatorie per il sostegno. L’attenzione si è concentrata… x.com

Venerdì 27 febbraio alle 14:30 con Simone Craparo (Gilda) Lunedì 2 marzo alle 14:30 con Sonia Cannas Martedì 3 marzo alle 14:30 con Attilio Varengo (Cisl Scuola) Mercoledì 4 marzo alle 14:30 con Giuseppe Semeraro Giovedì 5 marzo alle 15:00 con Chiar - facebook.com facebook