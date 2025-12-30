Usb sfida l’Asp di Reggio Calabria | diffida sulle sanzioni ai medici
L’Usb sanità Calabria ha notificato ufficialmente all’Asp di Reggio Calabria una diffida riguardante le sanzioni ai medici di medicina generale. La richiesta mira a sospendere immediatamente le oltre 200 contestazioni in corso, ritenute non conformi. La questione riguarda l’accusa di superamento dei limiti di spesa per farmaci, sollevando questioni di proceduralità e tutela professionale. La vicenda rimane in attesa di ulteriori sviluppi.
L'Usb sanità Calabria ha inviato una diffida ufficiale alla direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, chiedendo di sospendere immediatamente l’invio di oltre 200 contestazioni previste per i medici di medicina generale, accusati di aver superato i limiti di spesa per farmaci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
