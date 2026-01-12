Docenti fuori sede e affitti insostenibili il CNDDU avverte | è una emergenza strutturale e ormai drammatica che richiede interventi immediati

Il CNDDU segnala una situazione critica per i docenti fuori sede, alle prese con affitti insostenibili e un crescente impoverimento professionale. Questa condizione rappresenta un'emergenza strutturale che richiede interventi tempestivi per affrontare le difficoltà di un settore fondamentale per il sistema educativo. La denuncia evidenzia l'urgenza di misure concrete per sostenere i docenti e garantire la qualità dell'insegnamento.

Il CNDDU denuncia il "progressivo impoverimento del lavoro docente" causato dall'inflazione e dal caro affitti, definendo la situazione dei fuori sede un'emergenza drammatica. L'associazione appella il Ministro Valditara richiedendo sgravi fiscali, aiuti sui trasporti e adeguamenti salariali per garantire la dignità professionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

