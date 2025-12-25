Affari Tuoi Stefano De Martino e l’incidente sfiorato con Herbert Ballerina a Natale

Affari Tuoi non si ferma, neanche a Natale! Stefano De Martino ha tenuto compagnia al pubblico affezionato di Rai 1 sia la sera dell’access prime time della Vigilia, il 24, sia quella del 25 dicembre. Un appuntamento emozionante, per una puntata che ha riservato non pochi colpi di scena e sorprese alla concorrente Emanuela, da Bassano del Grappa, Veneto. Ad accompagnarla nella scelta dei pacchi la sorella, Erika. Herbert Ballerina, tornato da alcune puntate dopo essere stato assente la scorsa settimana a causa di alcune linee di febbre, ha portato una ventata di allegria e, con De Martino, si è reso protagonista di un esilarante siparietto. 🔗 Leggi su Dilei.it

