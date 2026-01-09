Affari tuoi De Martino zittisce Herbert Ballerina con un gesto

Durante una recente puntata di Affari Tuoi, De Martino ha risposto con un gesto a Herbert Ballerina, originario di Campobasso. Herbert Ballerina ha inoltre condiviso di gestire con la fidanzata una pasticceria chiamata La Dolce Metà. Questo episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori, offrendo uno sguardo autentico e discreto sui personaggi coinvolti.

" Herbert Ballerina da Campobasso, io assieme alla mia fidanzata abbiamo una pasticceria, si chiama la dolce metà". Ad Affari tuoi la faccia di Stefano De Martino, un sorriso amaro e pure un po' deluso, con la testa che ciondola come a dire 'non ci siamo', è tutto un programma. Così come gli attimi di silenzio generale che seguono alla freddura del "disturbatore" mischiato ai pacchisti. Non c'è molto altro da aggiungere: anche sui social i siparietti tra il conduttore e il comico, diventato famoso come spalla di Maccio Capatonda nei loro finti trailer cinematografici virali in rete, sono uno dei motivi che spingono i telespettatori a commentare e condividere meme su X, in tempo reale.

