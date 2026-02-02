AdriaCo | finalmente l’esordio a recuperare gli arretrati

Questa sera AdriaCo torna sulla scena con il suo primo disco ufficiale, dopo anni di attesa. L’artista ha raccontato che il progetto nasce in un momento complicato, quando ha deciso di mettere da parte le sue canzoni più preziose e lasciarle in un cassetto. Ora, finalmente, quei brani trovano spazio, luce e un nuovo suono. È un ritorno che i fan aspettavano da tempo.

Perché ci da proprio questa immagine la genesi di questo disco: anni difficili a chiudere nei cassetti cose preziose che poi finalmente trovano luce, spazio. e suono. Eccolo l'esordio di Adriano Meliffi in arte AdriaCo. Titolo suggestivo: "Collezione di arretrati" è un pop preciso e puntuale, dai suoni rigidi ed efficaci, l'elettronica non copre e non determina. piuttosto colora. Denso di colori e di sfumature questo lavoro che non perde occasione di sfoggiare incisi e soluzioni davvero dense di personalità. Un esordio nel tempo moderno: che cosa significa per te? Non ho termini di paragone per cosa significasse un esordio in altre "epoche", però mi viene da dire che oggi la dinamica delle release sia un po' cambiata.

