A Castrocaro Terme sboccia la Mimosa Night Run | la corsa notturna che celebra le donne tra emozione sport e magia

Sabato 7 marzo a Castrocaro Terme si terrà la Mimosa Night Run, una corsa notturna non competitiva dedicata alle donne. L’evento prevede un percorso illuminato e un’atmosfera carica di entusiasmo, con partecipanti di diverse età che si preparano a correre tra sorrisi e luci. La manifestazione si svolge in occasione della Giornata Internazionale della Donna e punta a unire sport e convivialità.

Sabato 7 marzo Castrocaro Terme si illuminerà di sorrisi, lampade accese e profumo di mimosa. Alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, va in scena la Mimosa Night Run, una manifestazione podistica notturna non competitiva pensata per unire passione sportiva, spirito di squadra e consapevolezza sociale. L’evento è organizzato dall'Asd Corri Forrest in collaborazione con l'Asd Crinali Running Club e Uisp Forlì-Cesena, insieme agli enti pubblici del territorio, con l’obiettivo di trasformare una semplice corsa in un’esperienza simbolica e coinvolgente. Il percorso – un anello di circa 10 km con 230 metri di dislivello tra asfalto e sterrato, con partenza e arrivo in via Biondina – verrà affrontato in senso diverso dai due componenti della coppia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Per tutte le feste a Castrocaro Terme veglie in piazza tra musica e specialità gastronomicheSi accende, come da tradizione, a Castrocaro Terme, “Á e Fog d’Nadel”, l'iniziativa a cura di Gruppo Alpini “Carlo Bandini”. Si corre la Drei Zinnen: debutta la Winter Night Run tra neve, stelle e DolomitiIl conto alla rovescia è ufficialmente partito: mancano meno di 40 giorni al 27 febbraio 2026, data che segnerà un debutto assoluto nel panorama... Altri aggiornamenti su Castrocaro Terme. Argomenti discussi: A Castrocaro Terme sboccia la Mimosa Night Run: la corsa notturna che celebra le donne tra emozione, sport e magia; Notizie dalla zona di Castrocaro Terme E Terra Del Sole a Forlì.