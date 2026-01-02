Stipendi e professioni ecco come cambierà il mercato del lavoro nel 2026

Nel 2026, il mercato del lavoro subirà importanti trasformazioni, influenzate dall’evoluzione tecnologica e dalle nuove esigenze sociali. Intelligenza artificiale, sostenibilità e competenze digitali diventeranno elementi chiave per le professioni e gli stipendi. Questo cambiamento richiederà adattamenti da parte di lavoratori e aziende, segnando un nuovo scenario di opportunità e sfide nel panorama occupazionale.

Dopo un anno di instabilità, il mercato si prepara a una svolta. Ai, sostenibilità e nuove competenze guideranno le opportunità di carriera. La Salary Survey 2026 di Michael Page, leader internazionale nella ricerca e selezione specializzata, fotografa i settori più dinamici e le competenze che guideranno la trasformazione del mercato del lavoro.

Stipendi, di quanto aumentano con la Manovra 2026: come cambiano le buste paga e per chi

La crisi degli Infermieri in Italia: quando lo stipendio non basta più La testimonianza di Pavels Krilovs, infermiere del Pronto Soccorso del Sant'Orsola di Bologna, racconta una realtà che attraversa l'intero sistema sanitario italiano: professionisti qualificati e ap

