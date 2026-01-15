Mercato Salernitana | volto nuovo in attacco arriva Molina

La Salernitana annuncia l’ingaggio dell’attaccante argentino Molina, in sostituzione di Chiricò, che nonostante la scelta rimane un’opzione distinta. Molina porta nuove caratteristiche alla rosa, ampliando le possibilità offensive della squadra. La società ha scelto con attenzione questa operazione di mercato, mantenendo un equilibrio tra le varie figure disponibili per il reparto avanzato.

Sfumato Chiricò, la Salernitana ingaggia nel frattempo l'argentino Molina. Non è una sostituzione: sono giocatori con caratteristiche diverse, Chiricò avrebbe giocato largo a destra per accentrarsi e battere a rete con il piede sinistro. Molina, dunque, arriva a Salerno con una strategia diversa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

