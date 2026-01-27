Il calcio in lutto | Non mi sento bene Malore fatale in casa Addio a Ruspantini
In un momento di tristezza, si ricorda Ruspantini, scomparso improvvisamente nel suo domicilio di Porto Recanati. La sua morte, avvenuta durante un malore fatale, ha lasciato familiari e amici in lutto. Questa perdita sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla salute e di condividere momenti familiari che, come in questo caso, assumono un valore ancora più profondo.
L’ultima cena consumata a casa sua, a Porto Recanati, domenica sera, insieme alla moglie Teresa e ai due figlioletti. Poi un improvviso malessere che lo ha costretto ad andare a letto un attimo, il principio di quel malore all’improvviso ha messo fine alla sua vita da sportivo. Se n’è andato così, a 46 anni compiuti lo scorso ottobre, Diego Ruspantini conosciuto come Ruspa, portiere nato a Loreto e conosciutissimo in zona. Aveva giocato in tante squadre, Cingolana, Fermana, Biagio Nazzaro Chiaravalle, e poi ancora nell’Osimana di Marco Lelli, allenatore che poi lo portò anche all’Anconitana dell’allora presidente Marconi, ma anche Castelfidardo e Camerano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Non mi sento bene", poi il malore fatale sul letto. Il calcio marchigiano in lutto per la morte di Diego Ruspantini
Il calcio marchigiano piange la scomparsa di Diego Ruspantini, avvenuta improvvisamente dopo un malore a Porto Recanati.
Porto Recanati, «Non mi sento bene»: l'ex calciatore Diego Ruspantini ucciso da un malore in casa a soli 46 anni
A Porto Recanati, Diego Ruspantini, ex calciatore di 46 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione dopo aver accusato un malore.
