In un momento di tristezza, si ricorda Ruspantini, scomparso improvvisamente nel suo domicilio di Porto Recanati. La sua morte, avvenuta durante un malore fatale, ha lasciato familiari e amici in lutto. Questa perdita sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla salute e di condividere momenti familiari che, come in questo caso, assumono un valore ancora più profondo.

L’ultima cena consumata a casa sua, a Porto Recanati, domenica sera, insieme alla moglie Teresa e ai due figlioletti. Poi un improvviso malessere che lo ha costretto ad andare a letto un attimo, il principio di quel malore all’improvviso ha messo fine alla sua vita da sportivo. Se n’è andato così, a 46 anni compiuti lo scorso ottobre, Diego Ruspantini conosciuto come Ruspa, portiere nato a Loreto e conosciutissimo in zona. Aveva giocato in tante squadre, Cingolana, Fermana, Biagio Nazzaro Chiaravalle, e poi ancora nell’Osimana di Marco Lelli, allenatore che poi lo portò anche all’Anconitana dell’allora presidente Marconi, ma anche Castelfidardo e Camerano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il calcio in lutto: "Non mi sento bene". Malore fatale in casa. Addio a Ruspantini

