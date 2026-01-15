A 63 anni, George Clooney annunciato il suo addio alle commedie romantiche, seguendo le orme di Paul Newman. L’attore ha dichiarato di voler dedicarsi ad altri generi cinematografici, lasciando alle spalle i ruoli di romantic hero. La scelta segna un cambiamento nella sua carriera, che ha sempre alternato commedie leggere a interpretazioni più profonde, offrendo ai fan un’anticipazione di nuove sfide artistiche.

George Clooney lascia le commedie romantiche: “Non voglio più interpretare il rubacuori”. Brutte notizie per i fan di George Clooney cresciuti con le sue commedie romantiche e i suoi personaggi brillanti e appassionati. La star di Hollywood, celebre dal talento indiscusso e considerata fin dagli anni Novanta un sex symbol, ha deciso di dire addio ai panni del rubacuori sul grande schermo. George Clooney non interpreterà più ruoli da eroe romantico: come ha dichiarato recentemente, non si sente più adatto a essere “ quello che bacia le ragazze ”. La decisione, maturata già da tempo, è stata condivisa con sua moglie Amal quando l’attore ha compiuto sessant’anni nel 2021. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - A 63 anni George Clooney dice addio alle commedie romantiche, seguendo l’esempio di Paul Newman

Leggi anche: George Clooney dice addio alle scene romantiche: "Non bacerò più ragazze sullo schermo"

Leggi anche: George Clooney dice addio alle scene di bacio: “A 64 anni non fa più per me”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Patrick Dempsey compie 60 anni: l’evoluzione beauty di un eterno di un sex symbol.

George Clooney: «Ho 64 anni, non sono ancora pronto a ritirarmi» - (askanews) – «Ho 64 anni, non sono ancora pronto a guardare indietro e riposarmi sugli allori. iodonna.it

Alle 21.20 "Tremila anni di attesa"di George Miller con Tilda Swinton, Idris Elba, Megan Gale | Durante un viaggio a Istanbul, Alithea Binnie, brillante studiosa di letteratura britannica, trova in una bottiglietta un vero genio, pronto a esaudire tre desideri. Consap facebook

Alle 21.20 "Tremila anni di attesa"di George Miller con Tilda Swinton, Idris Elba, Megan Gale | Durante un viaggio a Istanbul, Alithea Binnie, brillante studiosa di letteratura britannica, trova in una bottiglietta un vero genio, pronto a esaudire tre desideri x.com