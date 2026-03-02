Nel piccolo paese di Forno, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Emilio Tonarelli, morto a 77 anni in circostanze violente. La notizia della scomparsa del nonno Emilio ha suscitato shock tra i residenti, che lo ricordano come una persona stimata e rispettata. La comunità si trova ora a elaborare il lutto per questa perdita improvvisa e drammatica.

Forno in lutto per la drastica e violenta morte di Emilio Tonarelli, 77 anni, persona stimata in paese. L’uomo stava accompagnando il nipote alla partita della Massese juniores per trascorrere qualche ora in serenità, tifando per il suo ragazzo. L’anziano nonno seguiva sempre il nipote, da poco diciottenne, nei suoi spostamenti legati al mondo dello sport. Purtroppo, come già scritto, un destino fatale lo aspettava: sull’ incrocio tra via dei Margini e la via Aurelia, in prossimità del ponte di Castagnola sul fiume Frigido, un violento incidente ha stroncato la vita di nonno Emilio. Le dinamiche ancora non sono chiare e gli organismi competenti sono all’opera per ricostruire l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forno piange nonno Emilio. La comunità vicina alla famiglia

Leggi anche: FOTO/ “No al forno crematorio”: la comunità risponde

Leggi anche: Rocco Hunt piange il nonno paterno: "La tua storia non finirà qui"