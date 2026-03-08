Country Joe McDonald | il profeta di Woodstock se ne va a 84 anni

Country Joe McDonald, il cantante e songwriter noto per il suo ruolo nel movimento musicale degli anni Sessanta, è deceduto a 84 anni a Berkeley, in California. La sua carriera è stata caratterizzata da album e performance che hanno segnato un'epoca, in particolare legate alla scena musicale di Woodstock. La notizia della sua morte è stata comunicata dalle fonti vicine alla famiglia.

La notizia che ha fatto tremare le fondamenta della storia del rock americano arriva da Berkeley, in California: il cantautore Country Joe McDonald si è spento a 84 anni. La morte, verificatasi oggi stesso, 7 marzo 2026, è stata causata dalle complicazioni legate al morbo di Parkinson che affliggeva l'artista da tempo. Nato nel 1942 a Washington con il nome anagrafico Joseph Allen McDonald, la sua scomparsa segna la fine di un'era per la controcultura musicale degli anni Sessanta. McDonald non fu solo un musicista, ma una voce profetica contro la guerra in Vietnam, rendendo il suo nome indissolubilmente legato alla canzone I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag.