La finestra invernale di calciomercato si avvicina alla metà del suo percorso, con la Roma che ha intensificato le proprie operazioni. La società lavora per consolidare la rosa, proponendo un prolungamento a Hermoso e valutando il futuro di El Shaarawy, ormai vicino all'addio. Nel frattempo, i recenti acquisti Robinio Vaz e Malen segnano la volontà di rinforzare il reparto e prepararsi alle prossime sfide.

La finestra invernale di calciomercato è arrivata a metà del suo corso, con la Roma che nel corso di questa settimana ha decisamente accelerato, piazzando i colpi Robinio Vaz e Malen. Gli acquisti potrebbero non essere finiti qua, ma in casa giallorossa è tempo di valutare anche le situazioni riguardo possibili rinnovi di contratto, soprattutto di quei giocatori che andranno in scadenza al termine di questa stagione o nel 2027. Cessione a gennaio per El Shaarawy?. Tra coloro che hanno un accordo fino al 30 giugno 2026 c'è anche Stephan El Shaarawy, che potrebbe essere dunque arrivato alla conclusione della sua avventura con la Roma.

Roma, capitolo rinnovi: El Shaarawy verso l'addio, proposto un prolungamento a Hermoso

