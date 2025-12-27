El Shaarawy alla Lega Serie A | La Roma è casa mia fascia da capitano? Orgoglio e privilegio indossarla Tornare in Champions è l’obiettivo Gasp è esigente
El Shaarawy ai microfoni Lega Serie A: le parole del capitano della Roma tra legame con la maglia, il lavoro con Gasperini e gli obiettivi giallorossi Intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, Stephan El Shaarawy ha tracciato un bilancio del suo lungo percorso con la Roma, soffermandosi sul rapporto speciale con l’ambiente giallorosso, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: El Shaarawy, dalla fascia da capitano al possibile addio
Leggi anche: Roma Primavera, Mirra: “La fascia da capitano una responsabilità e un orgoglio”
Dietrofront su Milan-Como a Perth: salta la trattativa. Le motivazioni; Juventus-Roma 2-1, Openda e Conceiçao regalano la vittoria ai bianconeri; Nuovi retroscena sul no a Milan-Como a Perth: la data del rinvio dipende dall'Inter; Dietrofront Lega Serie A su Milan-Como a Perth: la partita non si giocherà in Australia.
Roma, la carica di El Shaarawy: "L'obiettivo principale è un posto in Champions" - Stephan El Shaarawy si racconta ai microfoni della Lega Serie A, tracciando un bilancio del suo lungo percorso in giallorosso: "È la squadra dove sono stato più a lungo. msn.com
Roma, El Shaarawy: "Non c'è una squadra dominatrice in Serie A, noi vogliamo rimanere..." - Nonostante siamo il nono attacco, siamo primi in classifica con l’Inter. corrieredellosport.it
Pagina 3 | El Shaarawy: "Non avrei mai immaginato di essere uno dei capitani della Roma" - Non avrei mai immaginato di essere uno dei capitani della Roma ... corrieredellosport.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.