El Shaarawy ai microfoni Lega Serie A: le parole del capitano della Roma tra legame con la maglia, il lavoro con Gasperini e gli obiettivi giallorossi Intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, Stephan El Shaarawy ha tracciato un bilancio del suo lungo percorso con la Roma, soffermandosi sul rapporto speciale con l’ambiente giallorosso, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - El Shaarawy alla Lega Serie A: «La Roma è casa mia, fascia da capitano? Orgoglio e privilegio indossarla. Tornare in Champions è l’obiettivo, Gasp è esigente»

Leggi anche: El Shaarawy, dalla fascia da capitano al possibile addio

Leggi anche: Roma Primavera, Mirra: “La fascia da capitano una responsabilità e un orgoglio”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dietrofront su Milan-Como a Perth: salta la trattativa. Le motivazioni; Juventus-Roma 2-1, Openda e Conceiçao regalano la vittoria ai bianconeri; Nuovi retroscena sul no a Milan-Como a Perth: la data del rinvio dipende dall'Inter; Dietrofront Lega Serie A su Milan-Como a Perth: la partita non si giocherà in Australia.

Roma, la carica di El Shaarawy: "L'obiettivo principale è un posto in Champions" - Stephan El Shaarawy si racconta ai microfoni della Lega Serie A, tracciando un bilancio del suo lungo percorso in giallorosso: "È la squadra dove sono stato più a lungo. msn.com