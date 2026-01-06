Torna Arezzo Science Lab | ecco la quarta edizione

Torna Arezzo Science Lab con la quarta edizione del Festival di divulgazione scientifica. I direttori artistici Lorenzo e Gabriele Grazi annunciano una stagione ricca di eventi e contenuti di qualità, offrendo al territorio un’occasione per approfondire tematiche scientifiche in modo accessibile e coinvolgente. La manifestazione si inserisce come un importante appuntamento culturale, contribuendo alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione del sapere scientifico nella comunità locale.

Torna Arezzo Science Lab con la quarta stagione del Festival di divulgazione scientifica. I direttori artistici Lorenzo e Gabriele Grazi presentano così la stagione in partenza: “siamo felici di proporre al nostro territorio uno dei cartelloni più ricchi e di qualità da quando abbiamo iniziato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Torna Arezzo Science Lab: ecco la quarta edizione Leggi anche: Terna e Unipa, parte la quarta edizione del master Tyrrheninan lab Leggi anche: Terna, al via quarta edizione master del Tyrrhenian Lab Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Torna Arezzo Motor Classic, presente anche una mostra dedicata alla Polizia Scientifica - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.