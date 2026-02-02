Il neuroscienziato Vittorio Gallese ospite del festival Arezzo Science Lab

Arezzo apre le sue porte a Vittorio Gallese, uno dei neuroscienziati più noti al mondo. Lo scienziato sarà ospite del festival

Il secondo evento della quarta stagione di Arezzo Science Lab porterà in città uno dei più noti e autorevoli neuroscienziati italiani a livello internazionale: Vittorio Gallese con il libro "Il Sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica" (Cortina Raffaello). Domenica 8 febbraio alle 17 sarà sul palco del Circolo Artistico. Vittorio Gallese è stato uno dei padri del progetto che ha individuato i "neuroni specchio", la scoperta italiana più citata nella letteratura internazionale.

Il 17 gennaio alle ore 21, il Teatro Petrarca ospiterà l’evento di apertura della quarta stagione di Arezzo Science Lab, il festival dedicato alla divulgazione scientifica.

Torna Arezzo Science Lab con la quarta edizione del Festival di divulgazione scientifica.

