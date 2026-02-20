Acufene cronico | nuova terapia con radiofrequenza speranza per i

Un paziente con acufene cronico ha trovato sollievo grazie a una nuova tecnica di neuromodulazione con radiofrequenza. La causa del disturbo, spesso legata a problemi nervosi nell’orecchio interno, viene affrontata con impulsi di energia che riducono il fastidio. La procedura viene eseguita in ambulatorio e dura circa mezz’ora. I medici riferiscono che molti soggetti hanno notato miglioramenti significativi già dopo poche sessioni. La ricerca continua per estendere questa terapia ad altri casi di acufene resistente.

Acufene: Una Nuova Speranza dalla Neuromodulazione con Radiofrequenza. Una terapia innovativa basata sulla neuromodulazione con radiofrequenza sta offrendo nuove prospettive soffre di acufene cronico e resistente ai trattamenti tradizionali. La tecnica, applicata a specifici nervi, mira a migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti, offrendo un sollievo duraturo da un disturbo che può diventare invalidante, soprattutto lavora nel mondo della musica. L’Impatto dell’Acufene e le Sfide Terapeutiche. L’acufene, la percezione di un suono persistente nell’orecchio in assenza di uno stimolo esterno, è un problema che affligge milioni di persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

