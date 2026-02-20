Acufene cronico | nuova terapia con radiofrequenza speranza per i
Un paziente con acufene cronico ha trovato sollievo grazie a una nuova tecnica di neuromodulazione con radiofrequenza. La causa del disturbo, spesso legata a problemi nervosi nell’orecchio interno, viene affrontata con impulsi di energia che riducono il fastidio. La procedura viene eseguita in ambulatorio e dura circa mezz’ora. I medici riferiscono che molti soggetti hanno notato miglioramenti significativi già dopo poche sessioni. La ricerca continua per estendere questa terapia ad altri casi di acufene resistente.
Acufene: Una Nuova Speranza dalla Neuromodulazione con Radiofrequenza. Una terapia innovativa basata sulla neuromodulazione con radiofrequenza sta offrendo nuove prospettive soffre di acufene cronico e resistente ai trattamenti tradizionali. La tecnica, applicata a specifici nervi, mira a migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti, offrendo un sollievo duraturo da un disturbo che può diventare invalidante, soprattutto lavora nel mondo della musica. L’Impatto dell’Acufene e le Sfide Terapeutiche. L’acufene, la percezione di un suono persistente nell’orecchio in assenza di uno stimolo esterno, è un problema che affligge milioni di persone.🔗 Leggi su Ameve.eu
Terapia genica al Gom: una nuova speranza per i pazienti talassemici calabresiLa terapia genica al Gom rappresenta una significativa innovazione nel trattamento della talassemia calabrese.
Ronzio nell’orecchio per 8-10% italiani, ci sono nuove speranza per chi soffre di acufeneL’acufene, un ronzo persistente nell’orecchio, interessa circa l’8-10% della popolazione italiana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Si può guarire dall’acufene? La verità aggiornata al 2026.
Acufene, la terapia del suono funziona? Ecco lo studio che ha ricalibrato i meccanismi neuronaliLa terapia del suono mira a fornire una stimolazione uditiva o un mascheramento del rumore che possono potenzialmente ricalibrare i meccanismi neurali responsabili della percezione dell'acufene, ... quotidiano.net
Acufene, nuovo ambulatorio al Ca' Foncello: «Ne soffrono in 130mila, così possiamo studiare le cause»TREVISO - Orecchie che fischiano. Spesso è una situazione passeggera. Ma per oltre 130mila trevigiani è un vero e proprio tormento. Tanto che l'Usl ora ha deciso di aprire ... ilgazzettino.it
Molte persone convivono con l’acufene pensando che il problema sia esclusivamente nell’orecchio. In realtà, in una percentuale sorprendentemente alta di casi, il collo e la cervicale hanno un ruolo centrale. Le vertebre cervicali, quando sono rigide, infiamma - facebook.com facebook