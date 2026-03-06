Fico | Gestione dell’acqua deve rimane pubblica stop ai privati

Il senatore Fico ha affermato che la gestione dell’acqua deve rimanere pubblica, sostenendo che siano necessari interventi per evitare che vengano coinvolti soggetti privati. Ha aggiunto che sarà importante muoversi, lavorare e monitorare attentamente le attività legate a questa questione, sottolineando la necessità di un’azione coordinata per mantenere il controllo pubblico sulla risorsa.

“Bisognerà muoversi, lavorare e monitorare molto bene quello che succede da un punto di vista internazionale, perché l’aumento dell’energia già normalmente è un fattore di grande costo per le nostre imprese, quindi noi dobbiamo cercare di comprendere un percorso per calmierare questo problema”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico a margine del convegno “Innovazione e impresa per la crescita” rispondendo alle domande dei cronisti sugli effetti della guerra Usa-Iran sull’economia campana. “L’innovazione è uno dei fattori centrali per lo sviluppo della nostra regione e del territorio. L’innovazione, lo sviluppo del lavoro di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico: “Gestione dell’acqua deve rimane pubblica, stop ai privati” Stop ai privati nella gestione dell’acqua in Campania, Cittadinanzattiva esultaAngela Marcarelli, Coordinatrice della Rete Consumatori di Cittadinanzattiva Campania APS, si ritiene pienamente soddisfatta per la storica decisione... Pesaro Urbino: Sinistra per Urbino punta a pubblica gestione dell’acqua e stop nuovi invasi per crisi idrica.Pesaro, 18 febbraio 2026 – Sinistra per Urbino lancia una sfida sulla gestione delle risorse idriche nella provincia, contestando la logica del... Auction Market Theory Trader Reveals How Markets Actually Work (Must Watch) Approfondimenti e contenuti su Fico Gestione dell'acqua deve rimane.... Temi più discussi: Acqua, la Regione ritira la gara per cercare il socio privato: Modello di gestione pubblico; Bilancio Regione Campania, due casi: dirigenti idonei e Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Fico ai suoi: niente emendamenti economici; La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028; Una relazione di 295 pagine sul cuore di Ghiaccio. Ecco le parole scritte da Oppido. Fico, 'gestione acqua deve rimanere pubblica', stop ai privatiLa Giunta regionale guidata da Roberto Fico stoppa il progetto di gestione pubblico-privata dell'acqua varato nella scorsa consiliatura sotto l'egida di Vincenzo De Luca. (ANSA) ... ansa.it Stop ai privati nella gestione dell’acqua in Campania, Cittadinanzattiva esultaStop alla gara per i privati nella gestione dell’acqua in Campania. Cittadinanzattiva esprime soddisfazione e chiede un incontro al presidente Fico. fremondoweb.com Calendario sprint dal 10 al 19 marzo per approvare il bilancio della Regione Campania. Fico chiede zero mance, tagli a fondazioni e partecipate - facebook.com facebook